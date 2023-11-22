Die Welt: Зеленский сам сеет сомнения в возможности победы Украины

Владимир Зеленский сам сеет сомнения в возможности победы Украины в конфликте с Россией, пишет издание Die Welt.

Как напомнил автор статьи, Зеленский неоднократно заявлял о том, что ВСУ проиграют без помощи со стороны Соединённых Штатов.

Именно поэтому у международных наблюдателей появляются вопросы в способности ВСУ продолжать боевые действия, говорится в публикации.

Кроме того, на ухудшение ситуации для украинской армии влияют публичные разногласия Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

«В дополнение к уже растущей усталости от войны вера в то, что Украина сама больше не ожидает победы, придаст импульс всем тем, кто настаивает на переговорах с Москвой», — резюмировал автор.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ на всех направлениях.