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Die Welt: Зеленский сам сеет сомнения в возможности победы Украины

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Владимир Зеленский сам сеет сомнения в возможности победы Украины в конфликте с Россией, пишет издание Die Welt.
Die Welt: Зеленский сам сеет сомнения в возможности победы Украины
  • Gettyimages.ru

Как напомнил автор статьи, Зеленский неоднократно заявлял о том, что ВСУ проиграют без помощи со стороны Соединённых Штатов.

Именно поэтому у международных наблюдателей появляются вопросы в способности ВСУ продолжать боевые действия, говорится в публикации.

Кроме того, на ухудшение ситуации для украинской армии влияют публичные разногласия Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

«В дополнение к уже растущей усталости от войны вера в то, что Украина сама больше не ожидает победы, придаст импульс всем тем, кто настаивает на переговорах с Москвой», — резюмировал автор.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ на всех направлениях.

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