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Додон: присоединение Молдавии к антироссийским санкциям нарушает нейтралитет

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Присоединение Молдавии к международным санкциям против России противоречит нейтральному статусу Кишинёва. Такое мнение выразил бывший президент республики Игорь Додон.
Додон: присоединение Молдавии к антироссийским санкциям нарушает нейтралитет
  • РИА Новости

В Telegram-канале, говоря об итогах встречи с российским послом в Молдавии Олегом Васнецовым, он отметил, что отношения между странами находятся в стагнации, а это негативно влияет на интересы населения.

«Выразил уверенность в том, что наши двусторонние отношения обязательно будут восстановлены в интересах народов обеих стран», — написал Додон.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что за последний год Кишинёв занимался выдавливанием российских СМИ, присоединился к антироссийским санкциям ЕС и ввёл ограничения на въезд в страну россиян.

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