Додон: присоединение Молдавии к антироссийским санкциям нарушает нейтралитет
- РИА Новости
В Telegram-канале, говоря об итогах встречи с российским послом в Молдавии Олегом Васнецовым, он отметил, что отношения между странами находятся в стагнации, а это негативно влияет на интересы населения.
«Выразил уверенность в том, что наши двусторонние отношения обязательно будут восстановлены в интересах народов обеих стран», — написал Додон.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что за последний год Кишинёв занимался выдавливанием российских СМИ, присоединился к антироссийским санкциям ЕС и ввёл ограничения на въезд в страну россиян.