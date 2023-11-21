Додон: присоединение Молдавии к антироссийским санкциям нарушает нейтралитет

Присоединение Молдавии к международным санкциям против России противоречит нейтральному статусу Кишинёва. Такое мнение выразил бывший президент республики Игорь Додон.

В Telegram-канале, говоря об итогах встречи с российским послом в Молдавии Олегом Васнецовым, он отметил, что отношения между странами находятся в стагнации, а это негативно влияет на интересы населения.

«Выразил уверенность в том, что наши двусторонние отношения обязательно будут восстановлены в интересах народов обеих стран», — написал Додон.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что за последний год Кишинёв занимался выдавливанием российских СМИ, присоединился к антироссийским санкциям ЕС и ввёл ограничения на въезд в страну россиян.