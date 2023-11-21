МИД России: Киев в большом количестве размещает свои штабы в медучреждениях
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в подвалах таких объектов, которые находятся вблизи от линии боевого соприкосновения, расположены штабы, склады и другие отделения.
Мирошник подчеркнул, что киевский режим прикрывается социальными учреждениями и использует мирных граждан в качестве «щита для защиты своих же вооружённых боевиков».
Ранее он заявил, что ВСУ в последние недели устроили массовую «охоту» с применением ударных БПЛА на мирное население России.