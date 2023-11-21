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МИД России: Киев в большом количестве размещает свои штабы в медучреждениях

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Украинская армия в огромных количествах размещает собственные штабы и склады в медицинских, социальных и образовательных учреждениях, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
МИД России: Киев в большом количестве размещает свои штабы в медучреждениях
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в подвалах таких объектов, которые находятся вблизи от линии боевого соприкосновения, расположены штабы, склады и другие отделения.

Мирошник подчеркнул, что киевский режим прикрывается социальными учреждениями и использует мирных граждан в качестве «щита для защиты своих же вооружённых боевиков».

Ранее он заявил, что ВСУ в последние недели устроили массовую «охоту» с применением ударных БПЛА на мирное население России.

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