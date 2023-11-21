МИД России: Киев в большом количестве размещает свои штабы в медучреждениях

Украинская армия в огромных количествах размещает собственные штабы и склады в медицинских, социальных и образовательных учреждениях, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в подвалах таких объектов, которые находятся вблизи от линии боевого соприкосновения, расположены штабы, склады и другие отделения.

Мирошник подчеркнул, что киевский режим прикрывается социальными учреждениями и использует мирных граждан в качестве «щита для защиты своих же вооружённых боевиков».

Ранее он заявил, что ВСУ в последние недели устроили массовую «охоту» с применением ударных БПЛА на мирное население России.