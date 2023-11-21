Мирошник: ВСУ устроили «охоту» на мирных граждан при помощи БПЛА
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«Операторы дронов точно видят, по кому и как они наносят целенаправленные удары», — передаёт ТАСС его слова.
Дипломат добавил, что солдаты ВСУ и иностранные наёмники целенаправленно наносят удары по социальным учреждениям на российской территории. По словам Мирошника, они специально выбирают моменты, когда в этих местах скапливается большое количество людей.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что обломки украинского БПЛА упали на территорию школы в регионе.