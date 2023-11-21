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Мирошник: ВСУ устроили «охоту» на мирных граждан при помощи БПЛА

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Украинские войска в последние недели устроили массовую «охоту» с применением ударных дронов на мирное население и гражданский транспорт России. Такое заявление сделал посол по особым поручениям российского МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Мирошник: ВСУ устроили «охоту» на мирных граждан при помощи БПЛА
  • Gettyimages.ru

«Операторы дронов точно видят, по кому и как они наносят целенаправленные удары», — передаёт ТАСС его слова.

Дипломат добавил, что солдаты ВСУ и иностранные наёмники целенаправленно наносят удары по социальным учреждениям на российской территории. По словам Мирошника, они специально выбирают моменты, когда в этих местах скапливается большое количество людей.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что обломки украинского БПЛА упали на территорию школы в регионе.

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