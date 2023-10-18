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Старовойт: обломки украинского БПЛА упали на территорию школы в Курской области

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Обломки беспилотника украинской армии упали на территорию тимской школы им. Н.В. Черных прошедшей ночью, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Старовойт: обломки украинского БПЛА упали на территорию школы в Курской области
  • РИА Новости

В Telegram-канале он написал, что пострадавших нет, а в результате падения осколков был посечён фасад и повреждено несколько окон.

«Повреждённые окна временно заклеены, ремонтные работы начнутся в ближайшее время. В школе обучаются 477 детей, занятия проходят в штатном режиме», — добавил губернатор.

Ранее Старовойт заявил, что над Курской областью было сбито шесть БПЛА, ещё четыре подавлены средствами РЭБ.

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