Старовойт: обломки украинского БПЛА упали на территорию школы в Курской области
- РИА Новости
В Telegram-канале он написал, что пострадавших нет, а в результате падения осколков был посечён фасад и повреждено несколько окон.
«Повреждённые окна временно заклеены, ремонтные работы начнутся в ближайшее время. В школе обучаются 477 детей, занятия проходят в штатном режиме», — добавил губернатор.
Ранее Старовойт заявил, что над Курской областью было сбито шесть БПЛА, ещё четыре подавлены средствами РЭБ.