Зеленский назвал большой ошибкой военных заниматься политикой
По его словам, в таком случае военнослужащие начинают уделять больше внимания карьере в другой сфере, а не прямым обязанностям.
При этом Зеленский отметил, что украинские военные стали активно заниматься политикой после «майдана» 2014 года, поскольку «они были разбиты, а их репутация и тому подобное уничтожены».
Также Зеленский отверг идею переговоров с Россией, несмотря на тяжёлое положение ВСУ.
Кроме того, сообщалось, что нехватка людей в армии Украины вынуждает режим Зеленского увеличивать число женщин в рядах ВСУ.