Владимир Зеленский в интервью газете The Sun заявил, что заниматься политикой для военных является большой ошибкой.

По его словам, в таком случае военнослужащие начинают уделять больше внимания карьере в другой сфере, а не прямым обязанностям.

При этом Зеленский отметил, что украинские военные стали активно заниматься политикой после «майдана» 2014 года, поскольку «они были разбиты, а их репутация и тому подобное уничтожены».

Также Зеленский отверг идею переговоров с Россией, несмотря на тяжёлое положение ВСУ.

Кроме того, сообщалось, что нехватка людей в армии Украины вынуждает режим Зеленского увеличивать число женщин в ря­дах ВСУ.