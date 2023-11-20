Лукашенко подписал указы о датах парламентских выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов депутатов и членов Совета Республики.

Как сообщает БЕЛТА, выборы в нижнюю палату парламента назначены на 25 февраля 2024 года, а в верхнюю — 4 апреля 2024 года.

«Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики местными советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами должно состояться не позднее 21 марта 2024 года», — говорится в публикации.

В августе прошлого года сам Лукашенко заявил, что не держится за президентское кресло и «наелся» этой должности.