Военнослужащий 2-го армейского корпуса заявил военкору RT Александру Яремчуку о нехватке снарядов у украинских военных на Северском направлении.

«Отстрелялись, спрятались, а ответки не было. После да, где-то прощупывали, но так, чтобы так сразу по нам не было ещё ни разу», — объяснил российский боец свою позицию.

Ещё один боец также отметил, что стало тише, спокойнее.

«Как будто чувствуется нехватка снарядов у врага», — отметил он.

Украинские военные стали использовать новую тактику и пытаются наступать малыми группами, но, как показывает практика, эта стратегия не очень успешна, говорят бойцы.

Отмечается, что российские разведчики на этом направлении помогают миномётным расчётам наносить удары по любым целям противника: укрытой пехоте, блиндажам, лесополкам.

Ранее Минобороны России опубликовало видео того, как российский беспилотник произвёл меткий сброс снарядов на военных ВСУ на Запорожском направлении.