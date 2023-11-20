Остин пообещал Зеленскому поддерживать способность ВСУ вести боевые действия

Министр обороны США Ллойд Остин встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и заверил его, что американская администрация продолжит поддерживать способность украинской армии вести боевые действия.

По его словам, на встрече с Зеленским он подтвердил готовность США твёрдо поддерживать экстренные нужды Украины на поле боя и её долгосрочные оборонные потребности. Об этом он написал в соцсети X.

20 ноября Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, чтобы встретиться с украинскими властями.

В этот же день Служба внешней разведки России выпустила заявление о том, что Соединённые Штаты ориентируют власти в Киеве на максимальную мобилизацию на Украине для восполнения огромных потерь на фронте.