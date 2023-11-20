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Спикер Рады призвал ущемлять права русских на Украине

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Киев не признаёт существования русского нацменьшинства, права русских на Украине должны быть ущемлены. С таким заявлением выступил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Спикер Рады призвал ущемлять права русских на Украине
  • РИА Новости

Председатель украинского парламента добавил, что такую позицию властей Украины разделяют Европейская комиссия и Венецианская комиссия.

Стефанчук в эфире украинского телемарафона уточнил, что законопроект о нацменьшинствах не распространяется на представителей страны, «которая признана агрессором», передаёт ТАСС.

«Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот, осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы тут нашли полное взаимопонимание», — заявил Стефанчук.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Россией не закончится в краткие сроки. Он добавил, что люди воспринимают происходящее как кино и ждут «ежедневных сюрпризов».

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