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Карасин: Россия известит общественность о преступлениях Киева против детей

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Парламентская комиссия России по расследованию преступлений властей Украины против детей передаст промежуточные результаты работы в международные организации. Такую информацию предоставил член комиссии Григорий Карасин.
Карасин: Россия известит общественность о преступлениях Киева против детей
  • AP
  • © Libkos

Как отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам в личном Telegram-канале, за те пять месяцев, что ведётся это расследование, уже были получены конкретные результаты.

«Они будут обобщены и переданы в международные организации. Мы добьёмся, чтобы мировая общественность знала о преступлениях Киева и дала им заслуженную оценку. В этом и есть важный элемент денацификации режима и привлечения его к ответственности», — отметил сенатор.

Ранее замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что Запад покрывает любые преступления Киева ради поражения Москвы.

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