Карасин: Россия известит общественность о преступлениях Киева против детей
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Как отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам в личном Telegram-канале, за те пять месяцев, что ведётся это расследование, уже были получены конкретные результаты.
«Они будут обобщены и переданы в международные организации. Мы добьёмся, чтобы мировая общественность знала о преступлениях Киева и дала им заслуженную оценку. В этом и есть важный элемент денацификации режима и привлечения его к ответственности», — отметил сенатор.
Ранее замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что Запад покрывает любые преступления Киева ради поражения Москвы.