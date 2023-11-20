Карасин: Россия известит общественность о преступлениях Киева против детей

Парламентская комиссия России по расследованию преступлений властей Украины против детей передаст промежуточные результаты работы в международные организации. Такую информацию предоставил член комиссии Григорий Карасин.

Как отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам в личном Telegram-канале, за те пять месяцев, что ведётся это расследование, уже были получены конкретные результаты.

«Они будут обобщены и переданы в международные организации. Мы добьёмся, чтобы мировая общественность знала о преступлениях Киева и дала им заслуженную оценку. В этом и есть важный элемент денацификации режима и привлечения его к ответственности», — отметил сенатор.

Ранее замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что Запад покрывает любые преступления Киева ради поражения Москвы.