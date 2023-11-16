МО России: Запад покрывает любые преступления Киева ради поражения России

Заместитель главы Министерства обороны России Александр Фомин на заседании «СМОА плюс» в Джакарте заявил, что западные страны готовы покрывать любые военные преступления киевских властей, стремясь нанести России «стратегическое поражение».

Как сообщает ТАСС, во время заседания он заявил, что западные государства «открыто декларируют цель нанесения России «стратегического поражения» и покрывают ради этого любые военные преступления Киева, используя инструменты антироссийской пропаганды и русофобии».

Представитель Минобороны России подчеркнул, что это лишний раз указывает на то, что российская сторона намерена продолжать специальную военную операцию «до полного достижения поставленных целей».

Ранее Фомин заявил, что попытки создания военных блоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) разрушат существующую там систему безопасности.