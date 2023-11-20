Рогов: ВСУ отказались от бронетехники на Ореховском направлении из-за непогоды

Вооружённые силы Украины (ВСУ) решили сократить использование тяжёлой бронетехники на Ореховском направлении. Причиной такого решения послужили неблагоприятные погодные условия, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Как он рассказал ТАСС, вызванная дождями распутица очень сильно сказывается на способности ВСУ вести боевые действия с применением тяжёлой бронетехники. По его словам, за выходные ВСУ предприняли несколько попыток выдвинуться с ней, однако бронетехника увязла.

«Поэтому большая часть атак была с применением пехоты, лёгких боевых бронированных машин для её высадки», — сообщил Рогов.

Собеседник агентства добавил, что непогода также затрудняет использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из-за этого в атаках участвует в основном пехота, и «поэтому потери противника достаточно велики».

Ранее Рогов сообщил о ситуации на Херсонском направлении. По его словам, Вооружённые силы (ВС) России разбрасывают листовки с призывом сдаться.