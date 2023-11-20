Рогов: ВСУ отказались от бронетехники на Ореховском направлении из-за непогоды
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Как он рассказал ТАСС, вызванная дождями распутица очень сильно сказывается на способности ВСУ вести боевые действия с применением тяжёлой бронетехники. По его словам, за выходные ВСУ предприняли несколько попыток выдвинуться с ней, однако бронетехника увязла.
«Поэтому большая часть атак была с применением пехоты, лёгких боевых бронированных машин для её высадки», — сообщил Рогов.
Собеседник агентства добавил, что непогода также затрудняет использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из-за этого в атаках участвует в основном пехота, и «поэтому потери противника достаточно велики».
Ранее Рогов сообщил о ситуации на Херсонском направлении. По его словам, Вооружённые силы (ВС) России разбрасывают листовки с призывом сдаться.