Генсек ОДКБ: Армения попросила снять с повестки саммита документ о помощи

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов сообщил, что Армения попросила партнёров по организации снять с повестки саммита документ о помощи стране.

Об этом генсек организации сказал в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как отметил Тасмагамбетов, ОДКБ реализовала 32 из 34 намеченных планов, разработанных на ноябрьской сессии организации в прошлом году.

Два мероприятия организация выполнить не смогла. Как уточнил генсек, речь идёт о международных контактах с европейскими организациями, включая ОБСЕ.

«И второй вопрос — это поручение Совета коллективной безопасности по доработке решения по помощи Армении. Армянская сторона не выражала никакого своего интереса к этому документу, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки», — приводит слова Тасмагамбетова пресс-служба белорусского лидера.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отказе участвовать в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября.