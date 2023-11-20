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Генсек ОДКБ: Армения попросила снять с повестки саммита документ о помощи

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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов сообщил, что Армения попросила партнёров по организации снять с повестки саммита документ о помощи стране.
Генсек ОДКБ: Армения попросила снять с повестки саммита документ о помощи
  • Gettyimages.ru
  • © marlenka

Об этом генсек организации сказал в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как отметил Тасмагамбетов, ОДКБ реализовала 32 из 34 намеченных планов, разработанных на ноябрьской сессии организации в прошлом году.

Два мероприятия организация выполнить не смогла. Как уточнил генсек, речь идёт о международных контактах с европейскими организациями, включая ОБСЕ.

«И второй вопрос — это поручение Совета коллективной безопасности по доработке решения по помощи Армении. Армянская сторона не выражала никакого своего интереса к этому документу, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки», — приводит слова Тасмагамбетова пресс-служба белорусского лидера. 

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отказе участвовать в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября.

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