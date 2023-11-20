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Украинский пленный заявил, что ВСУ не хватает качественного обмундирования

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Украинский военнопленный признал, что Вооружённые силы Украины сталкиваются с нехваткой качественного обмундирования и амуниции.
Украинский пленный заявил, что ВСУ не хватает качественного обмундирования
  • AP
  • © Alex Babenko

Об этом украинский военный рассказал на видео, опубликованном Министерством обороны России.

По словам пленного, после мобилизации его поставили обеспечивать личный состав 501-го батальона морской пехоты обмундированием, касками, одеждой и обувью.

«По обмундированию не всё хорошо... его реально не хватает, не хватает той же самой амуниции для личного состава», — сказал он.

Ранее генерал-майор ВС Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что хищение миллиардов гривен из военного бюджета Украины значительно повлияет на качество бойцов ВСУ.

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