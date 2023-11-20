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МИД: Россия требует исключить вовлечённость британцев в ситуацию на Украине

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Россия требует от властей Великобритании исключить любые формы вовлечённости британских граждан в украинский конфликт, заявил директор второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев.
МИД: Россия требует исключить вовлечённость британцев в ситуацию на Украине
  • РИА Новости

Об этом дипломат сказал в интервью РИА Новости.

По словам Беляева, Лондон продолжает демонстрировать нацеленность на полную поддержку Украины. Так, отметил он, Британия с начала российской специальной военной операции передала украинской армии военную помощь на сумму около £6,6 млрд. 

Кроме того, Британия продолжает обучение украинских военных, а также посылает наёмников в ряды ВСУ.

«Продолжаем требовать от Британии принятия всех необходимых мер для исключения любых форм вовлечённости своих граждан в военную активность на Украине», — сказал Беляев.

Ранее Минобороны Британии анонсировало передачу Украине антидроновой системы Terrahawk Paladin.

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