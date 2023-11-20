TAC: конфликт на Украине закончится освобождением Россией ряда территорий
- РИА Новости
Как пишет издание, конфликт завершится на условиях, которые Москва выдвинет Киеву.
«Россия, скорее всего, укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20% территории Украины», — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, по итогам конфликта Украина также отложит своё вступление в Североатлантический альянс.
Ранее бывший главнокомандующий Вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Украине, скорее всего, придётся смириться с потерей территорий, «хотя бы на время», чтобы прекратить боевые действия и восстановить силы.