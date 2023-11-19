Советник главы офиса Зеленского Подоляк усомнился в способности Украины выстоять
По его словам, Россия «продолжает тратить» на СВО огромные средства.
«Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?» — цитирует советника РИА Новости.
При этом он добавил, что для нивелирования преимущества России необходимо ограничивать количество её ресурсов.
Ранее Подоляк призвал спокойно относиться к новым экономическим конфликтам Киева с ЕС.
Также лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что мировому общественному мнению потребовалось полтора года на то, чтобы осознать успех России.