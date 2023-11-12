Подоляк призвал спокойно относиться к новым экономическим конфликтам Киева с ЕС

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада» спрогнозировал новые экономические конфликты с Европейским союзом.

Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что подобные конфликты нормальны для стран Евросоюза и Украине предстоит научится их решать во время переговорного процесса.

По словам Подоляка, такие конфликты будут возникать у Киева не только с Варшавой, но и с любой страной, которая будет пытаться, несмотря на правила внутри Европы, защищать своего национального производителя и «заниматься протекционизмом» по отношению к разным сферам.

8 ноября заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что о присоединении Украины к Евросоюзу не может быть и речи, пока не будет решён вопрос об эксгумации останков жертв Волынской резни.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление МИД Польши о том, что Украина не войдёт в ЕС без эксгумации останков поляков.