Западные страны должны перестать отправлять вооружение украинской армии и финансировать Украину. Такое мнение выразил французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В социальной сети Х он отметил, что в западной прессе стали часто появляться материалы о невозможности победы украинской армии. Филиппо привёл в пример статью американской газеты The Wall Street Journal, где было сказано, что пора признать несостоятельность идеи о проигрыше России.

«Давайте срочно прекратим эту бойню и перестанем впустую поставлять оружие и миллионы (Владимиру. — RT) Зеленскому», — написал Филиппо.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ будут вынуждены отступать, если западные страны прекратят оказывать помощь Киеву.