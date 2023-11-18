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Французский политик Филиппо призвал прекратить поставлять оружие ВСУ

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Западные страны должны перестать отправлять вооружение украинской армии и финансировать Украину. Такое мнение выразил французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Французский политик Филиппо призвал прекратить поставлять оружие ВСУ
  • Gettyimages.ru

В социальной сети Х он отметил, что в западной прессе стали часто появляться материалы о невозможности победы украинской армии. Филиппо привёл в пример статью американской газеты The Wall Street Journal, где было сказано, что пора признать несостоятельность идеи о проигрыше России.

«Давайте срочно прекратим эту бойню и перестанем впустую поставлять оружие и миллионы (Владимиру. — RT) Зеленскому», — написал Филиппо.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ будут вынуждены отступать, если западные страны прекратят оказывать помощь Киеву.

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