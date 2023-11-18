Зеленский ввёл новые санкции в отношении российских граждан
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Об этом говорится на сайте Зеленского.
Отмечается, что новые ограничения коснулись 108 физических лиц и 37 компаний.
В список, в частности, попали глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, глава Крыма Сергей Аксёнов, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, а также госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
В июле Зеленский ввёл санкции против более 190 физических лиц, в частности российских граждан.