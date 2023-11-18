Экс-разведчик Риттер: действия Украины в Чёрном море гарантируют потерю Одессы

Действия Киева в Чёрном море приведут к тому, что Украина гарантированно лишится Одессы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Владимир Зеленский в своём обращении заявил, что Украина «перехватила инициативу» в Чёрном море при помощи флота морских дронов.

«Это практически гарантирует, что Одесса снова станет частью России. Отличная работа, Украина», — приводит РИА Новости слова Риттера в соцсети X.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили места хранения безэкипажных катеров украинской армии.

До этого Вооружённые силы России нанесли удары по местам производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров ВСУ в Одесской области.