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Экс-разведчик Риттер: действия Украины в Чёрном море гарантируют потерю Одессы

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Действия Киева в Чёрном море приведут к тому, что Украина гарантированно лишится Одессы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Владимир Зеленский в своём обращении заявил, что Украина «перехватила инициативу» в Чёрном море при помощи флота морских дронов.

«Это практически гарантирует, что Одесса снова станет частью России. Отличная работа, Украина», — приводит РИА Новости слова Риттера в соцсети X.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили места хранения безэкипажных катеров украинской армии.

До этого Вооружённые силы России нанесли удары по местам производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров ВСУ в Одесской области.

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