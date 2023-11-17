Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники и позиций ВСУ
На кадрах видеоролика можно увидеть, что российские подразделения уничтожили бронетехнику ВСУ в районе Спорного. Также управляемой ракетой была ликвидирована боевая машина пехоты США M2 Bradley.
В оборонном ведомстве показали и уничтожение позиций противника на Угледарском направлении. Их смели экипажи российских танков Т-80.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении до 220 бойцов и одного танка на Донецком направлении.