Подразделения Вооружённых сил (ВС) России уничтожили несколько единиц украинской бронетехники, а также смели позиции противника в зоне СВО. Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная Министерством обороны России.

На кадрах видеоролика можно увидеть, что российские подразделения уничтожили бронетехнику ВСУ в районе Спорного. Также управляемой ракетой была ликвидирована боевая машина пехоты США M2 Bradley.

В оборонном ведомстве показали и уничтожение позиций противника на Угледарском направлении. Их смели экипажи российских танков Т-80.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении до 220 бойцов и одного танка на Донецком направлении.