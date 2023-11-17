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Украинский генерал заявил об опасности российских фугасных авиабомб для ВСУ

Генерал ВСУ Кривонос: российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от ВСУ

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Фугасные авиационные бомбы, применяемые Вооружёнными силами России в зоне СВО, оставляют после себя лишь пустоту. Об этом генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил в интервью YouTube-каналу телеканала «Прямой».

По его словам, российская армия нередко использует снаряды такого типа. Кривонос уточнил, что порой по украинским позициям прилетает четыре или пять таких авиабомб, после чего от окопа или опорного пункта «остаётся буквально лишь пустота».

Украинский генерал добавил, что защититься от подобных атак ВСУ могли бы помочь мощные системы ПВО или истребители-перехватчики. Однако даже они, по словам Кривоноса, не смогли бы гарантировать успех, так как могут быть уничтожены российскими военнослужащими.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области.

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