Эстонские депутаты выступают за расширение дипломатического присутствия в США
- РИА Новости
«Решение о сокращении дипломатического представительства в США противоречит программе развития внешней политики Эстонии до 2030 года», — цитирует заявление депутатов Delfi.
Они просят не сокращать работу эстонских генеральных консульств в Нью-Йорке и Сан-Франциско.
«Вместо сокращения нам скорее нужно расширение и укрепление дипломатического представительства, чтобы на всех уровнях последовательно разъяснять позицию Эстонии нашим наиболее важным союзникам», — уверены члены комиссии.
В октябре ERR сообщал, что Эстония закупит у Соединённых Штатов ракеты большой дальности ATACMS вместе с установками РСЗО HIMARS.