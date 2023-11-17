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Эстонские депутаты выступают за расширение дипломатического присутствия в США

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Эстонские депутаты из комиссии по иностранным делам просят МИД республики не сокращать штат дипломатов Эстонии в США.
Эстонские депутаты выступают за расширение дипломатического присутствия в США
  • РИА Новости

«Решение о сокращении дипломатического представительства в США противоречит программе развития внешней политики Эстонии до 2030 года», — цитирует заявление депутатов Delfi.

Они просят не сокращать работу эстонских генеральных консульств в Нью-Йорке и Сан-Франциско.

«Вместо сокращения нам скорее нужно расширение и укрепление дипломатического представительства, чтобы на всех уровнях последовательно разъяснять позицию Эстонии нашим наиболее важным союзникам», — уверены члены комиссии.

В октябре ERR сообщал, что Эстония закупит у Соединённых Штатов ракеты большой дальности ATACMS вместе с установками РСЗО HIMARS.

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