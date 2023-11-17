Матвиенко заявила, что выход из МПА СНГ грозит Молдавии огромными потерями
- РИА Новости
Выступая на встрече с журналистами в Бишкеке, Матвиенко напомнила, что процедура прекращения членства Молдавии в МПА СНГ завершится 8 февраля.
«Для нашей ассамблеи никакого урона нет. Ассамблея продолжает работать. Это, конечно, огромные потеря для самой Молдовы», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньём слова президента Молдавии Майи Санду об отсутствии общих тем у Москвы и Кишинёва.