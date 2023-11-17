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Матвиенко заявила, что выход из МПА СНГ грозит Молдавии огромными потерями

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Решение властей Молдавии покинуть Межпарламентскую ассамблею (МПА) СНГ может обернуться для страны большими потерями. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко заявила, что выход из МПА СНГ грозит Молдавии огромными потерями
  • РИА Новости

Выступая на встрече с журналистами в Бишкеке, Матвиенко напомнила, что процедура прекращения членства Молдавии в МПА СНГ завершится 8 февраля.

«Для нашей ассамблеи никакого урона нет. Ассамблея продолжает работать. Это, конечно, огромные потеря для самой Молдовы», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньём слова президента Молдавии Майи Санду об отсутствии общих тем у Москвы и Кишинёва.

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