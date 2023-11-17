ВС России уничтожили пять миномётов ВСУ на Южно-Донецком направлении
«В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять миномётных расчётов», — сказал Чехов.
По его словам, в том числе уничтожен кочующий миномёт на базе автомобиля Humvee производства США.
Он добавил, что были пресечены две попытки ротации ВСУ в районах Новомихайловки и севернее Приютного.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские войска на Донецком направлении отразили пять атак противника, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих убитыми и ранеными.