Российские военные уничтожили пять миномётных расчётов армии Украины на Южно-Донецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять миномётных расчётов», — сказал Чехов.

По его словам, в том числе уничтожен кочующий миномёт на базе автомобиля Humvee производства США.

Он добавил, что были пресечены две попытки ротации ВСУ в районах Новомихайловки и севернее Приютного.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские войска на Донецком направлении отразили пять атак противника, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих убитыми и ранеными.