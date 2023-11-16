Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленского скоро могут убрать в связи с провалом ВСУ
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«Если бы я был страховым агентом, то я бы точно не стал страховать жизнь Владимира Зеленского», — заявил он в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По его словам, у Киева заканчиваются снаряды и личный состав армии, при этом поддержка ВСУ на Западе уже сокращается.
Макговерн добавил, что у Украины нет ни единого шанса победить Россию в этом конфликте.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на фронте для Киева сложная.