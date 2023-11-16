Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пострадавшем мирном жителе в результате обстрела города со стороны ВСУ.

РИА Новости

«В результате обстрела Петровского района... получил ранение мужчина 1975 года рождения», — заявил он. Ранее сообщалось, что ещё четыре человека пострадали при обстреле. Российские войска отразили 14 атак ВСУ на Донецком направлении.