Экс-глава Гагаузии призвала оппозицию Молдавии объединиться в борьбе с властью

Оппозиционным партиям Молдавии необходимо консолидировать усилия для борьбы с властью. С таким призывом выступила бывший глава Гагаузии Ирина Влах, объявившая о создании общественной ассоциации «Платформа Молдова».

Ключевой целью нового политического проекта Влах назвала объединение граждан страны, которых президент Молдавии Майя Санду и её правящая «Партия действия и солидарности» разделила на «плохих» и «хороших». Она также призвала объединиться все политические оппозиционные партии вне зависимости от доктрины.

«Сейчас единственной доктриной должна быть ответственность и любовь к стране», — цитирует Влах Sputnik Молдова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью слова Санду об отсутствии общих тем у России и Молдавии.