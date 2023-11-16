Экс-глава Гагаузии призвала оппозицию Молдавии объединиться в борьбе с властью
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Ключевой целью нового политического проекта Влах назвала объединение граждан страны, которых президент Молдавии Майя Санду и её правящая «Партия действия и солидарности» разделила на «плохих» и «хороших». Она также призвала объединиться все политические оппозиционные партии вне зависимости от доктрины.
«Сейчас единственной доктриной должна быть ответственность и любовь к стране», — цитирует Влах Sputnik Молдова.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью слова Санду об отсутствии общих тем у России и Молдавии.