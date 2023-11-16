Песков подтвердил, что президент Таджикистана на следующей неделе посетит Россию
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон на следующей неделе посетит Россию с официальным визитом.
- РИА Новости
«На следующей неделе запланирован официальный визит президента Таджикистана в Москву», — сказал Песков.
Ранее пресс-служба лидера Таджикистана информировала, что Рахмон планирует посетить Россию с визитом 21—22 ноября.
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