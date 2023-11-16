Песков подтвердил, что президент Таджикистана на следующей неделе посетит Россию

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон на следующей неделе посетит Россию с официальным визитом.

РИА Новости

«На следующей неделе запланирован официальный визит президента Таджикистана в Москву», — сказал Песков. Ранее пресс-служба лидера Таджикистана информировала, что Рахмон планирует посетить Россию с визитом 21—22 ноября.