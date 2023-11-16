Предложения ОДКБ по стабилизации в регионе передали Армении ещё в прошлом году

Предложения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по стабилизации ситуации в регионе были переданы Армении ещё в прошлом году, обсуждение продолжается до сих пор. Об этом заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

РИА Новости

«Что касается кавказского региона — были предложены меры ещё в прошлом году», — приводит РИА Новости его слова. Сидоров добавил, что организация предложила определённые меры и подготовила проекты документов. «По ряду различных причин обсуждение идёт до настоящего времени», — сказал он. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Армении намерены активизировать работу по дипломатической и политической линии для подписания мирного соглашения с Азербайджаном.