Предложения ОДКБ по стабилизации в регионе передали Армении ещё в прошлом году
- РИА Новости
«Что касается кавказского региона — были предложены меры ещё в прошлом году», — приводит РИА Новости его слова.
Сидоров добавил, что организация предложила определённые меры и подготовила проекты документов.
«По ряду различных причин обсуждение идёт до настоящего времени», — сказал он.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Армении намерены активизировать работу по дипломатической и политической линии для подписания мирного соглашения с Азербайджаном.