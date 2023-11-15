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Бывший разведчик Шаффер: ВС России перешли в наступление по всей линии фронта

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Экс-разведчик ВС Соединённых Штатов Тони Шаффер заявил, что российская армия перешла в наступление после провала контрнаступления украинских войск.
Бывший разведчик Шаффер: ВС России перешли в наступление по всей линии фронта
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Шаффера, есть факт, который больше нельзя скрывать: ВС России снова перешли в наступление по всей линии фронта с севера до юга.

Владимиру Зеленскому докладывают, что уже невозможно отрицать потери, которые понесла украинская армия, добавил он.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что украинские войска, которые страдают от дефицита личного состава и вооружений, лишились инициативы на передовой, чем и воспользовалась российская армия.

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