Белоруссия эвакуировала из сектора Газа 43 граждан республики и их семьи

Белоруссия эвакуировала 43 граждан республики и членов их семей из сектора Газа в контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара.

«К настоящему времени 43 человека проследовали через пограничный переход «Рафах» на территорию Египта. В ближайшее время ожидается их возвращение на родину», — говорится в сообщении Telegram-канала «Глас МИДа», близкого к пресс-службе МИД Белоруссии.

Советник главы МЧС России Даниил Мартынов ранее заявил, что порядка 400 россиян осталось эвакуировать из сектора Газы.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российская сторона беспокоится насчёт того, что эвакуация россиян из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» находится под угрозой в связи с возможным обострением обстановки.