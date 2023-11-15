Белоруссия эвакуировала из сектора Газа 43 граждан республики и их семьи
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«К настоящему времени 43 человека проследовали через пограничный переход «Рафах» на территорию Египта. В ближайшее время ожидается их возвращение на родину», — говорится в сообщении Telegram-канала «Глас МИДа», близкого к пресс-службе МИД Белоруссии.
Советник главы МЧС России Даниил Мартынов ранее заявил, что порядка 400 россиян осталось эвакуировать из сектора Газы.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российская сторона беспокоится насчёт того, что эвакуация россиян из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» находится под угрозой в связи с возможным обострением обстановки.