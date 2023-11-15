В киевском метро начали маскировать коммунистическую символику

На платформе станции метро «Вокзальная» в Киеве начали маскировать коммунистическую символику.

Как сообщает «СТРАНА.ua», декоративные рельефные щиты, на которых были изображены советские руководители или коммунистическая символика, закрывают белыми полотнами.

Отмечается, что в метро хотят демонтировать щиты, однако это не представляется возможным, так как станция «Вокзальная» является недвижимым объектом культурного наследия. Руководство метрополитена направило запрос в соответствующие органы.

Ранее украинский телеканал «24» сообщил, что в Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.

17 октября в Одессе облили краской Александровскую колонну, находящуюся в парке Шевченко.