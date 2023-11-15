Секретарь СНБО Украины призвал запретить анонимные Telegram-каналы

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в стране необходимо ввести запрет на деятельность анонимных Telegram-каналов, так как они могут нести угрозу государству.

«Главная опасность, из которой вытекает и базовое требование к Telegram-каналам, это деанонимизация их деятельности», — объяснил он.

По словам Данилова, ответственные за распространение информации должны быть известны. Он напомнил о последствиях, когда в интернете анонимные источники публиковали фотографии результатов работы систем противовоздушной обороны, передвижения сил обороны и так далее.

Как передаёт РИА Новости, глава СНБО считает, что анонимные источники могут распространять недостоверные данные для дестабилизации населения Украины.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк напомнил о запрете показывать работу ПВО на Украине.