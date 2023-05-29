Советник главы офиса Зеленского Подоляк напомнил блогерам о запрете показывать работу ПВО
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«Хайп дороже жизни? По всей стране — воздушная тревога. Какими ещё словами... нужно объяснять... что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки?» — написал Подоляк в Telegram.
29 мая очевидцы сообщили, что более десяти взрывов прозвучало в центре Киева.
Падение обломков ракет было зафиксировано в Оболонском и Подольском районах Киева, а также в Деснянском районе города.