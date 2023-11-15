ВС Дании сообщили о подготовке в Великобритании 30 тысяч украинских новобранцев

Датские инструкторы с июня 2022 года подготовили в Великобритании более 30 тыс. украинских новобранцев. Такую информацию предоставили Вооружённые силы Дании.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство страны, в течение пятинедельного курса подготовки новобранцы обретают навыки обращения с оружием, а также оказания первой помощи. Помимо этого, их учат передвигаться по местности, вести себя при встрече с противником и обезвреживать взрывные устройства.

Помимо инструкторов из Дании, в обучении новобранцев принимают участие специалисты из других стран: Канады, Великобритании, Новой Зеландии, Финляндии, Норвегии, Литвы, Швеции, Нидерландов и Австралии.

Ранее польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек заявил, что в рядах Вооружённых сил Украины наблюдается «синдром опущенных рук».