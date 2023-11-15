Власти Азербайджана выдали России обвиняемого в избиениях прохожих в Петербурге
- РИА Новости
Согласно опубликованному в Telegram-канале Генпрокуратуры России сообщению, компетентные органы Азербайджана экстрадировали Мамедова для привлечения его к уголовной ответственности по двум статьям: о хулиганстве и разжигании межнациональной розни.
О задержании Мамедова в Азербайджане стало известно в начале ноября.
Он и другие блогеры нападали на прохожих, снимали происходящее на камеру, после чего публиковали ролики в социальных сетях.