Власти Азербайджана выдали России обвиняемого в избиениях прохожих в Петербурге

Генеральная прокуратура России обратилась к властям Азербайджана с просьбой об экстрадиции Турала Мамедова, разыскиваемого по делу об избиениях прохожих в Санкт-Петербурге летом и осенью 2023 года. Власти республики это обращение удовлетворили.

Согласно опубликованному в Telegram-канале Генпрокуратуры России сообщению, компетентные органы Азербайджана экстрадировали Мамедова для привлечения его к уголовной ответственности по двум статьям: о хулиганстве и разжигании межнациональной розни.

О задержании Мамедова в Азербайджане стало известно в начале ноября.

Он и другие блогеры нападали на прохожих, снимали происходящее на камеру, после чего публиковали ролики в социальных сетях.