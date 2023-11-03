«Известия»: лидера банды треш-блогеров Мамедова задержали в Азербайджане
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на азербайджанскую диаспору Северной столицы.
Отмечается, что блогеры стали известны благодаря роликам в соцсетях, в которых они нападали на петербуржцев и избивали их.
По данным газеты, десять участников уже задержали, а Мамедов был объявлен в международный розыск.
Сейчас блогер задержан и ожидает экстрадиции в Россию.
Ранее в Подмосковье начался судебный процесс по делу сатанистов, обвиняемых в ритуальных убийствах.
Также грабившую пенсионеров группировку лжегазовщиков задержали в Московской области.