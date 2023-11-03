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«Известия»: лидера банды треш-блогеров Мамедова задержали в Азербайджане

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Главу банды треш-блогеров, нападавшей на жителей Санкт-Петербурга, Турала Мамедова задержали в Азербайджане.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на азербайджанскую диаспору Северной столицы.

Отмечается, что блогеры стали известны благодаря роликам в соцсетях, в которых они нападали на петербуржцев и избивали их.

По данным газеты, десять участников уже задержали, а Мамедов был объявлен в международный розыск. 

Сейчас блогер задержан и ожидает экстрадиции в Россию.

Ранее в Подмосковье начался судебный процесс по делу сатанистов, обвиняемых в ритуальных убийствах.

Также грабившую пенсионеров группировку лжегазовщиков задержали в Московской области.

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