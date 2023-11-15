В Казахстане задержаны экстремисты, планировавшие свержение светского строя
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Комитетом национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры в рамках досудебного расследования нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки в городах Астана, Атырау и Жезказган», — говорится в релизе.
По данным ведомства, всего в ходе операции были задержаны 12 членов группы.
Отмечается, что подозреваемые распространяли экстремистскую идеологию и вербовали в свои ячейки новых сторонников с целью свержения светского строя в Казахстане.
В сентябре стало известно, что сотрудники КНБ предотвратили попытку подрыва мавзолея на юге страны и вооружённое нападение в Астане в 2023 году.