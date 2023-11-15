RT в Telegram
Подпишись

В Казахстане задержаны экстремисты, планировавшие свержение светского строя

Короткая ссылка
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали членов экстремистской группировки, которые планировали осуществить в стране свержение светского строя.
В Казахстане задержаны экстремисты, планировавшие свержение светского строя
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства. 

«Комитетом национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры в рамках досудебного расследования нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки в городах Астана, Атырау и Жезказган», — говорится в релизе.

По данным ведомства, всего в ходе операции были задержаны 12 членов группы.

Отмечается, что подозреваемые распространяли экстремистскую идеологию и вербовали в свои ячейки новых сторонников с целью свержения светского строя в Казахстане.

В сентябре стало известно, что сотрудники КНБ предотвратили попытку подрыва мавзолея на юге страны и вооружённое нападение в Астане в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить