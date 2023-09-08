Спецслужбы Казахстана предотвратили два теракта в стране в 2023 году

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратили попытку подрыва мавзолея на юге страны и вооружённое нападение в Астане в 2023 году, сообщил заместитель председателя ведомства Руслан Сейсембаев.

Об этом он сказал в ходе заседания Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

«В этот период непосредственно в Казахстане стабильно сохраняется повышенная террористическая опасность. Ежегодно предотвращается не менее двух терактов», — цитирует его агентство Казинформ.

Сейсембаев уточнил, что террористы планировали осуществить подрыв в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане.

Кроме того, теракт планировался в местах массвого скопления людей в Асстане.