Спецслужбы Казахстана предотвратили два теракта в стране в 2023 году
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Об этом он сказал в ходе заседания Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС.
«В этот период непосредственно в Казахстане стабильно сохраняется повышенная террористическая опасность. Ежегодно предотвращается не менее двух терактов», — цитирует его агентство Казинформ.
Сейсембаев уточнил, что террористы планировали осуществить подрыв в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане.
Кроме того, теракт планировался в местах массвого скопления людей в Асстане.