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Спецслужбы Казахстана предотвратили два теракта в стране в 2023 году

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Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратили попытку подрыва мавзолея на юге страны и вооружённое нападение в Астане в 2023 году, сообщил заместитель председателя ведомства Руслан Сейсембаев.
Спецслужбы Казахстана предотвратили два теракта в стране в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в ходе заседания Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

«В этот период непосредственно в Казахстане стабильно сохраняется повышенная террористическая опасность. Ежегодно предотвращается не менее двух терактов», — цитирует его агентство Казинформ

Сейсембаев уточнил, что террористы планировали осуществить подрыв в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане.

Кроме того, теракт планировался в местах массвого скопления людей в Асстане.

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