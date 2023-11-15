Представитель ЕС в Кишинëве отметил невозможность работы с главой Гагаузии Гуцул
- Gettyimages.ru
«Невозможно взаимодействие с госпожой башканом до тех пор, пока нет ясности, кого она представляет: гагаузский народ или осуждённого преступника. В отношении господина Шора есть решение молдавского суда… Это не значит, что мы останавливаем наше сотрудничество с Гагаузией», — заявил Мажейкс в эфире телеканала TV8. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не планирует подписывать декрет о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.