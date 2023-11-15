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Представитель ЕС в Кишинëве отметил невозможность работы с главой Гагаузии Гуцул

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Глава делегации ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что говорить о взаимодействии Брюсселя с руководителем Гагаузской автономии Евгенией Гуцул невозможно.
Представитель ЕС в Кишинëве отметил невозможность работы с главой Гагаузии Гуцул
  • Gettyimages.ru

«Невозможно взаимодействие с госпожой башканом до тех пор, пока нет ясности, кого она представляет: гагаузский народ или осуждённого преступника. В отношении господина Шора есть решение молдавского суда… Это не значит, что мы останавливаем наше сотрудничество с Гагаузией», — заявил Мажейкс в эфире телеканала TV8. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не планирует подписывать декрет о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

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