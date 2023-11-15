К настоящему моменту основной проблемой, с которой сталкиваются Вооружённые силы Украины, стала критическая нехватка личного состава, пишет издание Watson.

«Украина исчерпала наиболее подходящий для войны контингент населения — мужчин в возрасте от 18 до 30 лет», — говорится в публикации.

Как пишет издание, киевские власти уже признали эту проблему. Автор статьи напомнил, что в августе Верховная рада приняла закон, предполагающий сокращение списка медицинских показаний для непригодности к службе в армии.

Кроме того, на Украине предлагали ввести штрафы для мужчин призывного возраста, которые уехали за границу, отмечает издание.

Ранее украинские солдаты признали, что в ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов и живой силы, поэтому на фронт приходится отправлять экипажи бронетехники и операторов беспилотников.