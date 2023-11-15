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Правительство Молдавии одобрило проект об ограничении обращения наличных денег

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Правительство Молдавии одобрило проект об ограничении обращения наличных денежных средств, заявил премьер-министр Дорин Речан.
Правительство Молдавии одобрило проект об ограничении обращения наличных денег
  • Gettyimages.ru

Как уточняет РИА Новости, документ получил негативную оценку многих специалистов, считающих, что он ограничивает предпринимательскую деятельность и продвигает интересы банков.

«Проект утверждён, мы должны продолжать и заботиться о том, чтобы очистить процесс обращения наличных средств. Мы должны понимать, что это сложный процесс. С другой стороны, это сделает более прозрачным деятельность и экономических агентов, и всех ведомств», — заявил Речан.

По мнению авторов проекта, он окажет положительное влияние на экономическое развитие, поможет бороться с уклонением от уплаты налогов, а также с недобросовестной конкуренцией.

Ранее в Минфине Молдавии заявили о намерении страны прекратить финансовые взносы в организации на платформе СНГ в 2024 году.

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