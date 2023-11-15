Военная хроника сообщила об ударе по ВСУ в Димитрове на Запорожском направлении

Военная хроника сообщила, что Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по расположению украинской армии в населённом пункте Димитрово на Запорожском направлении.

«Сообщают о мощном ракетном ударе по Запорожской области. Предположительно, удар снова нанесён по расположению ВСУ в Димитрове в 18 км от Орехова», — говорится в публикации.

5 ноября глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что в стране начали расследование гибели бойцов бригады «Закарпатье» в результате ракетного удара в селе Димитрово.

При этом солдат из этой бригады заявил в интервью американским журналистам, что ответственность за гибель более 50 военных лежит на руководстве этого подразделения.

Владимир Зеленский отстранил от должности командира бригады Дмитрия Лысюка.