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Пленный солдат ВСУ после срока за дезертирство был снова отправлен на фронт

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Пленный солдат Вооружённых сил Украины рассказал, что вновь был мобилизован, несмотря на то что ранее дезертировал и получил за это пять лет тюрьмы.
Пленный солдат ВСУ после срока за дезертирство был снова отправлен на фронт
  • AP

Его интервью опубликовало Министерство обороны России.

По словам украинского военного, он был мобилизован в марте, но самовольно покинул воинскую часть, так как не хотел принимать участия в боевых действиях.

Через три месяца его нашли и заявили, что против него возбуждено уголовное дело по факту оставления части.

«Мне дали пять лет, из которых два года условно. Если в течение этих лет я ничего не совершу, то они скостятся. И меня направили дальше служить. То есть я не мог не служить», — рассказал пленный.

По его словам, уголовное дело и статья не освобождают от дальнейшего прохождения службы.

Ранее стало известно, что два грузинских наёмника-снайпера из «Иностранного легиона» ВСУ попали в российский плен под Кременной в Луганской Народной Республике.

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