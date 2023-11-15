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ЦБ Казахстана запустил цифровой тенге

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Центробанк Казахстана в пилотном режиме запустил цифровой тенге.
ЦБ Казахстана запустил цифровой тенге
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

«В пилотном режиме запущена платформа цифрового тенге с участием банков второго уровня и их клиентов», — приводит сообщение РИА Новости.

Архитектура платформы позволяет клиентам банков воспользоваться цифровыми тенге благодаря открытию цифрового счёта в мобильном приложении банка, отметили в ведомстве.

В сентябре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль может быть использован в международных расчётах к 2025 году.

Директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что российский Центробанк уже прорабатывает с регуляторами дружественных стран возможность расчётов в цифровом рубле.

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