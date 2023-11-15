Замглавы округа Тистол: у побережья Кинбурнской косы всплывают морские мины ВСУ
Об этом заявил замглавы Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константин Тистол.
По его словам, это те мины, которые Украина в самом начале СВО сбросила со стороны Одессы, ожидая прихода Черноморского флота.
«Большая часть мин взрывается на отмелях, но уже были случаи, когда мины выбрасывало на берег», — передаёт РИА Новости.
Ранее международные эксперты указали на нарушение Киевом конвенции о запрете противопехотных мин.
Также сообщалось, что мирный житель подорвался на мине «Лепесток» в Горловке.