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Замглавы округа Тистол: у побережья Кинбурнской косы всплывают морские мины ВСУ

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Украинские морские мины всплывают у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области, некоторые из них выбрасывает на берег.

Об этом заявил замглавы Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константин Тистол.

По его словам, это те мины, которые Украина в самом начале СВО сбросила со стороны Одессы, ожидая прихода Черноморского флота. 

«Большая часть мин взрывается на отмелях, но уже были случаи, когда мины выбрасывало на берег», — передаёт РИА Новости.

Ранее международные эксперты указали на нарушение Киевом конвенции о запрете противопехотных мин.

Также сообщалось, что мирный житель подорвался на мине «Лепесток» в Горловке.

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