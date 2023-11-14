ООН выступила против использования противопехотных мин
Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против применения противопехотных мин в любой точке мира. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать использование украинскими военными противопехотных мин в Изюме и Донецке в нарушение Оттавской конвенции.
«Мы выступаем против использования противопехотных мин где бы то ни было», — цитирует ТАСС Дюжаррика.
Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней заявил, что солдаты ВСУ нарушили в Харьковской области конвенцию о запрете противопехотных мин.
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